Bilecik'te bir evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Bilecik’te bir evden hızar motorunu çalan şahıs yakalanırken, çaldığı motoru sattığı öğrenildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü’nde yaşanan hırsızlık sonrasında jandarma ekipleri hareket geçti. Ekiplerin araştırmaları sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın R.A isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheli şahsın yakalanması esnasında yapılan üst aramasında 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelinin çalmış olduğu hızar motorunu sattığı belirlendi. Diğer şüpheli F.T isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada suça konu motor ele geçirilerek, şüpheli hakkında hırsızlık malı satın almak suçundan işlem yapıldı. Yapılan operasyon sonucu yakalanan R.A. isimli şüpheli adli makamlara sevk edildi. R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edildi.