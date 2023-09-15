Bilecik'te bir seramik kazasında akıl almaz kaza

Bilecik'te bir seramik fabrikasında meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Bilecik'te bir seramik kazasında akıl almaz kaza
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te bir seramik fabrikasında meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Bilecik merkez 2. OSB’de hizmet veren Bien Seramik fabrikasında ebatlama bölümünde forklift sürücüsü Nihat Ş. seyir halindeyken işçi Kürşat B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen işçi olay yerine gelen fabrika güvenlikleri tarafından araçla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın köprücük ve ayak kemiğinin kırıldığını öğrenildi. Kürşat B. hemen hastanede ameliyata alınırken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Öte yandan şahsın bir ameliyat daha geçireceğini öğrenildi.