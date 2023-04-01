Bilecik'te birçok noktada kaldırım yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında kaldırım yenileme ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen kanalizasyon ve altyapı çalışmasının tamamlandığı alanlarda üst yapı çalışması devam ederken, cadde ve sokaklarda meydana gelen tahribatlar onarılıyor. Ayrıca kentteki enerji ve doğal gaz firmaları tarafın gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrasında bozulan kaldırım ve sokaklarda ise bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre mevsim şartlarının normalleşmesi ile birlikte cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarının da yapılacak.