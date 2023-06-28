Bilecik'te bisikletten düşen çocuk yaralandı

Bilecik'te bisikletten düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te bisikletten düşen çocuk yaralandı
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Silivri Kariyer

Bilecik’te bisikletten düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi üzerinde bisiklet binen 10 yaşındaki Polat T. dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle bacağından yaralanan çocuğa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.