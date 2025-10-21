Bilecik'te Bocce Turnuvasında dostluk öne çıktı

Bilecik'teki 2025 Yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası'nda heyecanlı maçlar dostane bir atmosferde tamamlandı.

Bilecik'te Bocce Turnuvasında dostluk öne çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’teki 2025 Yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası’nda heyecanlı maçlar dostane bir atmosferde tamamlandı.

2025 Yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası 4. grubu kapsamında Bilecik HYBRM ile Bursa Hasan Öztimur Huzurevi karşı karşıya geldi. 12-11 Bilecik HYBRM lehine sonuçlanan mücadelede kazanan, sahadaki dostluk oldu. Karşılaşma sonrası Huzurevi Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile sporculara, yetişkin gençlere gösterdikleri ilgi ve keyifli, heyecan dolu müsabaka için teşekkür edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Turnuvamızda amaç sadece rekabet değil; birlikte vakit geçirmek, eğlenmek ve dostluğu pekiştirmek. Sporcularımızın centilmenliği ve Huzurevi ekibimizin gösterdiği ilgi bu hedefimizi bir kez daha doğruladı. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.