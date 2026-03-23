Bilecik'te Bölgesel Lig Kadınlar voleybol grup müsabakaları tamamlandı

Bilecik’te düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig Kadınlar grup müsabakaları oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Lig Kadınlar grup müsabakalarında takımlar sahada kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü turnuvayı birinci sırada tamamlayarak Bölgesel Lig finallerine katılma hakkı kazandı. Elde ettiği dereceyle finallere yükselen Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, finallerde Bilecik’i temsil edecek. Müsabakalarda sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve fair-play ruhu sporseverlerin takdirini topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyor, finallerde ilimizi temsil edecek takımımıza başarılar diliyoruz" dedi.