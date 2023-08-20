Bilecik'te cadde ve sokakları yıkadı, çöp konteynerlerini dezenfekte etti

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok cadde ve sokakta temizlik çalışması yapılırken, çöp konteynerleri de yıkanıp dezenfekte edilirken, yapılan temizlik havadan böyle görüntülendi.

Başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalarda cadde ve sokaklar yıkandı, çöp konteynerleri de temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alt yapı ve kanalizasyon çalışmalarının sürdüğü bölgelerde de temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği alanlarda da yıkama ve temizlik çalışması yapan ekiplere, mahalle sakinleri ile esnaf duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.