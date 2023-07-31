Bilecik'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Bilecik’te çıkan orman yangınında 10 dönüm makilik ve otluk alan zarar gördü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Abbaslık Köyü sınırları içinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda büyürken, yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve itfaiye ile müdahale etti. Alevler büyük uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, soğutma işlemi devam ediyor.

Yangında yaklaşık 10 dönüm makilik ve otluk alan kül oldu.