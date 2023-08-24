Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik’te çıkan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Vezirhan ilçesinde yüksek gerilim hattından düşen elektrik telinin neden olduğu yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. Bölgeye 130’un üzerinde personel, 10 arazöz, 10 su tankı, 5 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Hızla ilerleyen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangın, ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.