Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bilecik'teki bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Bilecik’teki bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bilecik-Eskişehir kara yolu üzerindeki Vezirhan beldesi Ertuğrulgazi ve Osmangazi tünelleri arasında çıkan orman yangının kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor. Kara yoluna yakın mesafede kayalık bir alandaki yangının söndürülmesi için bölgeye Bilecik, Osmaneli, Vezirhan ve Bayırköy itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 2 helikopterle de müdahale edilen yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Daha önce Vezirhan’da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından helikopter pisti oluşturulmuştu. Helikopterlerin pist yakınındaki havuzdan su alıp yangın bölgesine döktüğü belirtiliyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Bu arada, Bilecik-Eskişehir kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.