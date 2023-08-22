Bilecik'te çıkan orman yangının dumanı kenti kapladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınının dumanı kent merkezinden bile görülürken, bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Bilecik'te çıkan orman yangının dumanı kenti kapladı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınının dumanı kent merkezinden bile görülürken, bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Dereyörük Köyü’nde çam ağacı kaplı ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının şiddeti ve rüzgarın etkisiyle dumanlar Bilecik kent merkezinden görüldü. Bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Vezirhan’da konuşlanan yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

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