Bilecik'te çocuk hakları programı gerçekleştirildi

Bilecik’te Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu’nda çocuk hakları ve haklarımızı koruyalım eğitimi verildi.

2025 Aile Yılı kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik ‘Çocuk hakları ve haklarımızı koruyalım’ konulu eğitim düzenlendi. Programda çocukların sahip olduğu temel haklar, güvenli yaşam, sosyal destek mekanizmaları ve bilinçli davranış geliştirme konuları ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Eğitim çalışmalarının çocuklarımızın hak farkındalığını artırmaya yönelik önemli bir adım oldu. Eğitimler ilimiz genelinde devam edecek" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve bilgilendirici sunumların tamamlanmasıyla sona erdi.