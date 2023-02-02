Bilecik'te çocuklar yarıyıl tatilinde kukla yaparak eğlendi

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla gerçekleştirilen Müze Akademi etkinlikleri, tüm hızıyla devam ederken, çocuklar bu sefer kukla yaptı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara karne hediyesi olarak hazırlanan faaliyetler çerçevesinde 10’a yakın etkinlik, çocuklarla buluştu. Tuval atölyesi, ebru sanatı, mandala boyama, maskeli balo, 9 bin yıl öncesine yolculuk, küçük çiftçiler gibi birçok etkinlik ile buluşan çocuklar, yaptıkları ördek kuklalarıyla gönüllerince eğlendi. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Yaşayan Şehir Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte kukla yaptı.

"Çocuklar için güzel etkinliklerimiz devam edecek’’

Bilecik Belediyesi olarak çocukların her alanda sağlıklı gelişimleri için güzel programlar hazırladıklarını kaydeden Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak yarıyıl tatiline giren çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi hazırladık. Yarınlarımızın umudu olarak gördüğümüz çocuklar için müze akademi çerçevesinde birçok faydalı etkinlik yapılıyor. Amacımız onları eğlendirirken aynı zamanda en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır. Müzemizde ve diğer birimlerimizde çocuklar için bu tür güzel çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda çocuklarla fotoğraf çektiren Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çocuklara şeker ve hediyeler verdi.

Çocuklar ve aileler de Yaşayan Şehir Müzesinde düzenlenen etkinliklere keyifle katıldıklarını belirterek Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve müze görevlilerine teşekkür etti.