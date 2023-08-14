Bilecik'te Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi protokolü imzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne (BŞEÜ) deney hayvanları üretimi, tedariki, kullanımı ve araştırmacı kuruluşu olarak hizmet edecek Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi yapımı protokolü imzalandı.

Kamu-üniversite-sanayi iş birliği ile temeli atılan Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin protokol sözleşmesi bir alüminyum fabrikasının İstanbul Tuzla’da bulunan merkez yerleşkesinde imzalandı. Üniversite adına Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyete geçirilmesinde önemli bir adım olan protokol Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Osmaneli Belediye fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu tarafından imzalandı. İmzalanan protokolle Osmaneli Belediyesi tarafından yer tahsisi, su kullanımı, binanın elektrik hattı ve trafosunun temini fabrika tarafından 600 metrekarelik bina inşa edilmesi desteği sağlanacak ve BŞEÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kullanıma sunulacaktır.

"Proje ile üniversitemize, dolayısıyla ilimize büyük bir katma değer sağlamış olacağız"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektörü Prof. Dr. Beydemir “Biyolojik Biliminin temelini oluşturan hayvan deneyleri için Osmaneli ilçemizde Hayvan Hastanesi ile yan yana kurduğumuz bu merkezde hem ilgili fakültelerimiz için hem de diğer üniversitelerin ilgili fakülteleri için deney hayvanları yetiştireceğiz. Hayvan Kompleksi şeklinde hayata geçireceğimiz proje ile üniversitemize, dolayısıyla ilimize büyük bir katma değer sağlamış olacağız” diye konuştu.

"Bu laboratuvar önemli bir merkez olacaktır"

Rektörü Beydemir, açıklamasının devamında, "Merkezde araştırmacılara yönelik ’Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı’ düzenlenerek, araştırmacıların alınan bu eğitim ile deney hayvanlarına yapacakları cerrahi girişimlerde uygun olan etik prosedürleri doğru bir şekilde uygulayacak. Bu laboratuvar hayvan refahı standartlarında deney hayvanlarının üretimi, barınma ile bakımının sağlanması için önemli bir merkez olacaktır. Ayrıca çeşitli kalıtsal ve tedavisi henüz ortaya konamamış hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik bilimsel çalışmaların yapılması için ideal bir merkez konumunda literatüre geçecek çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.