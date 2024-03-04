Bilecik'te dereye uçan araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Bilecik’te sürücüsünün kontrolünü kaybeden araç dereye yatağına uçarken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Süleyman İ. idaresindeki 34 YR 5297 otomobil, Vezirhan Beldesi mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç Karasu Deresine taklalar atarak uçtu. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Döndü Y. ve Saniye İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunların iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.