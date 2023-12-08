Bilecik'te devrilen tırda bulunan 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te devrilen tırda bulunan 2 kişi yaralandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Pazaryeri- Bursa kara yolunun Gümüşdere köyü Ahıdağı mevkisinde seyir halindeki 26 ACY 536 plakalı tır sürücüsü Onurcan A. virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını devirdi. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Metin E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.