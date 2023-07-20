Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Bilecik’te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde Hasan Özmen’in (66) kullandığı 11 TE 283 plakalı traktör, tekeri boşluğa düşünce devrildi. Kazada traktörün altından yaşlı adam hayatını kaybetti. Hasan Özmen’in cansız bedeni savcının incelemesin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, traktör vinç yardımı ile kaldırıldı.