Bilecik'te din görevlileri bir araya geldi

Bilecik’in İnhisar ve Söğüt ilçelerinde bir araya gelen din görevlileri çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, İlçe Müftüsü Ziya Albayrak, ilçe imamları ve müftülük personeli ile bir araya geldi. Kaymakam Ünal, din görevlilerine başarılar diledi. Aynı kapsamda Söğüt İlçe Müftüsü Ali Yurtlu ve beraberindeki heyet, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı’nı makamında ziyaret etti. Kaymakam Yayabaşı, tüm din görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar temennisinde bulundu.

Her iki ilçede de din görevlileri ile gerçekleştirilen etkinliklerde birlik, dayanışma ve manevi değerlere vurgu yapıldı.