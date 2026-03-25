Bilecik'te dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından vatandaşlara dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda ekipler, Cemalettin Köklü Parkı ile kıraathanelerde vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konularda bilgilendirmede bulundu. Gerçekleştirilen çalışmada 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru kullanımı, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılık çeşitleri, toplum destekli polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında vatandaşlara bilgi verildi. Polis ekipleri tarafından ayrıca hazırlanan bilgilendirici broşürler de vatandaşlara dağıtıldı.

Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.