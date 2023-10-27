Bilecik'te dolmuşlar 29 Ekim günü 4 saat ücretiz olacak

Bilecik Valiliği 29 Ekim pazar günü saat 10.00-14.00 saatleri arasında kutlamaların yapılacağı alana giden şehir içi dolmuşların ücretsiz olacağını söyledi.

Bilecik'te dolmuşlar 29 Ekim günü 4 saat ücretiz olacak
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Valiliği 29 Ekim pazar günü saat 10.00-14.00 saatleri arasında kutlamaların yapılacağı alana giden şehir içi dolmuşların ücretsiz olacağını söyledi.

Bilecik’te 2014’ün aralık ayında yoğun kar yağışı sonrası Edebali Stadı’nın tavanının çökmesinin ardından o yıldan buyana 9 yıldır kentte bir stat yapılamadı. Kentte Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamalarını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan yapılacağı duyuruldu. Kent merkezine uzak olan bu stat için Bilecik Valiliği bir çalışma yaparak, 10.00-14.00 saatleri arasında kutlamaların yapılacağı alana giden şehir içi dolmuşların ücretsiz olacağını açıklanarak, "Pazar günü Şeyh Edebali Üniversitesi’ne servis yapan H1, H2, H3, H4 ve H7 özel halk minibüsleri saat:10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz şekilde kutlamalara ulaşım sağlayacak" denildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman