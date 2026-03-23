Bilecik'te drone destekli trafik denetimi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezi ile şehirlerarası karayollarında drone destekli trafik denetimleri yapıldı. Havadan yapılan denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı titizlikle kontrol edildi. Denetimlerde özellikle kırmızı ışık ihlali, motosiklet sürücülerinin kask kullanımı, araçlarda emniyet kemeri takılması, makas atma, şerit ihlali ve ters yönde ilerleme ile seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri üzerinde duruldu. Kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

Yetkililer, bayram yoğunluğu nedeniyle trafikte artış yaşandığına dikkat çekerek, sürücülerden özellikle dönüş yolunda daha dikkatli olmalarını istedi. Açıklamada, tüm vatandaşlara kazasız ve güvenli bir bayram temennisinde bulunuldu.