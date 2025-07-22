Bilecik'te dün gece başlayan yangında 95 hayvan telef oldu

Sakarya’da çıkan ve Bilecik’e sıçrayan orman yangını henüz kontrol altına alınamazken dün gece başka bir bölgede daha yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken 95 hayvan telef oldu.

Sakarya’da çıkan ve Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınında boşaltılan köy sayısı 4’e çıkarken, Gölpazarı ilçesinde başka bir orman yangını başladı. Bilecik-Gölpazarı kara yolu Karaağaç köyü Dikenli ve Zeytin Boğaz mevkilerinde bir çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hem ormanlık alana hem de çiftliğin ahır kısmına sıçradı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, sabaha kadar soğutma işlemi devam etti. Yangından ahırda bulunan 95 büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu.