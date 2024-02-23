Bilecik'te duyarsız sürücüler trafiği kilitlemeye devam ediyor

Bilecik’te hatalı park yapan duyarsız sürücüler trafiği felç etmeye devam ediyor.

Bilecik’te sıklıkla kullanılan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinin yanı sıra dar sokaklarda çift sıra park edilen araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bilecik’te otopark sıkıntısı yaşanırken özellikle ara sokaklara park eden araçlar sürücüleri çileden çıkarıyor. İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi’nde araçların dar alana sağlı sollu park edilmesi nedeniyle trafik durma noktasına geliyor. Cadde üzerinde karşılıklı park yapılırken ikinci sıra park yapan duyarsız sürücüler trafiğin kilitlenmesine neden oluyor. Dönüş yolunda köşeye park eden 11 DG 626 plakalı hafif ticari araç, bir minibüsün geçişine engel oldu. Sürücü kornaya basarak tepkisini dile getirirken aynı mevkii birde 11 BB 732 plakalı otomobilin de ikinci sıra olarak park edilmesi pes dedirtti.