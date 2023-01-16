Bilecik'te düzenlenen festivalde 2 ton hamsi balığı dağıtıldı

Bilecik’te bu yıl ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali’nde Karadeniz’e ait yöresel ürünler satışa sunuldu, tulum, kemençe ve horon gösterileri sunulurken, 2 ton hamsi ikramı yapıldı.

Üç gün boyunca Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar’da, Bileciklilere kapılarını açık tutan 2. Hamsi Festivali’nde Karadeniz’e ait yöresel ürünler satışa sunuldu, tulum, kemençe ve horon gösterileri sunuldu. Düzenlenen etkinliğin son gününde vatandaş ve esnafı ziyaret eden Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

‘’Her bir yöremiz güzel Türkiye’mizin bir mozaiğini oluşturuyor’’

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı; belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarıyla destek yöneticileri, kurum ve daire amirleri ve çok sayıda Bileciklinin katıldığı etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Bilecik Belediyesi olarak düzenlenen etkinliğin paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Başkan V. Subaşı, şunları söyledi:

‘’Belediyemiz olarak bundan sonra da bu tür festival ve etkinliklere gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu güzel programın oluşmasında emeği olan başta dernek başkan ve üyeleri olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer var burada. Her birimiz, güzel ülkemizin birer zengin mozaiğini oluşturuyoruz. Barış, sevgi ve saygı içinde nice böyle güzel programlarda buluşmayı temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Barış Demirci de katkıları dolayısıyla Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve katılımcılara teşekkür etti.

2. Hamsi Festivali, konuklara yaklaşık 2 ton hamsi ikramıyla sona erdi.