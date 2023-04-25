Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan aramalarda 75,67 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ ve ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltına alınan E.S. ve M.A.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.