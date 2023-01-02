Bilecik'te eğitim camiası merakla oyunu bekliyor

Bilecik’te Maarif Tiyatrosu seyircileri ile buluşmak için çalışmalarına son hız devam ediyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Öğretmenlerimize Değer” projesi çerçevesinde hem öğretmenlerin motivasyonunu artırmak hem de eğlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan Maarif Tiyatrosu, çalışmalarına Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nedim Uzsoy yönetmenliğinde Bozüyük Fen Lisesi konferans salonda aralıksız devam ediyor. Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt’te görev yapan çeşitli branşlardaki öğretmenlerin katılımıyla oluşturulan Maarif Tiyatrosu 16 öğretmen oyuncusuyla Güngör Dilmen’in ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ adlı oyununa hazırlanıyor.

Eski İstanbul Aksaray’da bir mahallede Firuz Bey’in, oğlu gibi sevdiği Artin’e mahallelerine yeni taşınan eski saraylı Mahitap Hatun’u yakıştırmasını, birbirlerine aşklarını ilan ettirmesini ve bu mahallenin tulumbacılarının, kadınlarının, çocuklarının günlük yaşamını ve büyük bir Aksaray yangınını konu alan oyun, Bilecik ve ilçelerinde seyircileriyle buluşmak için gün sayıyor.