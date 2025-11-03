Bilecik'te eğitim ve güvenlik için işbirliği vurgusu

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, kentin eğitim kurumlarından Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette, eğitimde güvenliğin önemi ve kurumlar arası işbirliği ele alınırken, öğretmenlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmelerinin öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, okulların güvenliği konusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında öğretmenlerden öneriler aldı. Toplantıda, Emniyet Müdürlüğü ve eğitim kurumları arasında yürütülebilecek ortak projeler de gündeme geldi.

Gökalp Şener, öğretmenlerle gerçekleştirdiği görüşmede, "Eğitimde işbirliği ve güvenlik, geleceğimizin teminatıdır" dedi.