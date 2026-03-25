Bilecik'te eğitim ve kültür alanında yapılacak çalışmalar ele alındı
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, kentte eğitim ve kültür alanında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve eğitim ile kültür alanında yürütülecek projelerin artırılması konuları değerlendirildi.
İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "İlimizde eğitim ve kültür alanında yapılacak çalışmaları kurumlarımızla iş birliği içerisinde sürdürerek daha nitelikli projelere imza atmayı hedefliyoruz" dedi.