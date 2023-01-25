Bilecik'te ekmek fiyatları adeta çocuk oyuncağına döndü

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde 200 gram 5 TL’ye satılmaya başlanan, ancak belediyenin yaptığı itiraz sonrası 4 TL’ye çekilen ekmek bugün yeniden 5TL’ye çıktı.

Bilecik’te 4 Ocak günü fırıncıların artan maliyetleri üzerine taleplerini inceleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ve TSO 200 gram ekmeği 4 TL’den 5 TL’ye çıkarılmasını talep etmişti. Bu talep sonrası kentteki fırıncılar liste çıkmadan ekmek fiyatlarına zam yaparken, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı,komisyonda alınan karar gereği, ekmek fiyatının 5 TL olarak değil önceki fiyat olan 4 TL olarak belirlenmesi kararı alındığı açıklamıştı. Zabıtalar kent genelinde 5 TL’ye ekmek satan fırınlara denetimleri arttırırken, haksız kazan elde eden fırınlara tutanak utulmuştu.

Ekmek yine 5 TL oldu

Gelinen süreçte, 200 gram ekmeğin fiyatı yeniden 5 TL olarak bakanlık tarafından onaylanırken, tüm fırınlara yeni tarife gönderildi. Kent geleninde bugün 200 gram ekmek 5 TL olarak satılıyor.