Bilecik'te elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokak üzerinde seyir halindeki Saffet Ö., kullandığı elektrikli bisikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman