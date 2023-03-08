Bilecik'te elektronik sigara satışı yapan iş yerlerine operasyon

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte tütün mamulü ve elektronik sigara satışı yapan işyerlerine operasyon gerçekleştirdi.

Bilecik'te elektronik sigara satışı yapan iş yerlerine operasyon
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte tütün mamulü ve elektronik sigara satışı yapan işyerlerine operasyon gerçekleştirdi.

Bilecik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda; 23 adet elektronik sigara, 3 litre etil alkol, 4 adet içki yapımında kullanılan kit, 77 adet cinsel gücü arttırıcı jel ve 62 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.