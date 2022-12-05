Bilecik'te engelsiz yaşam empati yürüyüşü gerçekleştirildi

Bilecik Kent Konseyi, Bilecik Belediyesi, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde ’Engelsiz Yaşam Empati Yürüyüşü’ yapıldı.

Şehitler Parkı’nda bir araya gelen il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parktan Cumhuriyet meydanına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Empati yürüyüşüne Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Ahmet Gürses, Melih Tüfekçi, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, siyasi parti yönetici ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşü gözleri kapalı yapan Belediye Başkan Yardımcısı Melih Tüfekçi, düzenlenen programın empati kurmada önemli olduğunu belirterek, ‘’Biz de gözlerimizi kapatıp yürüdük. Değişik bir deneyim oldu. Gözleri kapatıp, bastonu kullanmak gerçekten büyük bir empati oldu. Katılanlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kimi göz bandı taktı kimi tekerlekli sandalyeye bindi

Günün anlam ve önemini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, kimi katılımcılar göz bandıyla gözlerini kapatarak yürüdü, kimi tekerlekli sandalye ile ulaşım yaptı.

Cumhuriyet Meydanında şehitlerimiz için saygı duruşu daha sonra İstiklal marşının okunmasıyla devam eden programda konuşan Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.