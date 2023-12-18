Bilecik'te etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düştü

Bilecik'te sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bilecik'te etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düştü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’te sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle kara yolundaki sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı. Özellikle Bilecik-Osmaneli kara yolu sanayi rampası ile Yüksek Hızlı Tren güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.