Bilecik'te ev yangını kontrol altına alındı

Bilecik’in Yenipazar ilçesi bağlı Esenköy köyünde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenipazar Esenköy köyü Tekeciler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Olayın ardından Esenköy köyüne gelen Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, incelemelerde bulunarak yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Uçar, "Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçildi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve benzeri olayların önlenmesi için gerekli tüm çalışmalar titizlikle yürütülecektir" dedi.