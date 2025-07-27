Bilecik'te ev yangını korkuttu

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Bilecik'te ev yangını korkuttu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çukurören köyünde Halil İbrahim K.’ya ait müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

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