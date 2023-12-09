Bilecik'te ev yangını

Bilecik'te bir evde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

Bilecik'te ev yangını
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bilecik’te bir evde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Memur Konutları C bloktan dumanların yükseldiği gören komşuları hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Filiz Demir kiracı olarak oturduğu evde büyük hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan bir buçuk yıl öncede de aynı evde bir yangın daha çıktığı öğrenildi.