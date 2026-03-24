Bilecik'te evinde ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiği öğrenildi

Bilecik’te kardeşinin ulaşamadığı ve evinde ölü olarak bulunan gencin ilk tespitlere göre cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Olay; İsmetpaşa Mahallesi Mazharbey Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde 3 katlı bir evde oturan Filistin uyruklu Abdallah Qabalawı’dan (32) haber alamayan kız kardeşi durumu hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri, polis eşliğinde kilitli olan kapıyı açtılar. Asayiş Şube ekipleri eve girdiklerinde şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparken, Abdallah Qabalawı’ın cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın ilk incelemelerde cinayete kurban gittiği öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin adlı tıp incelemesinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.