Bilecik'te eylül ayında çalınan 5 motosikleti güvenlik güçleri buldu

Bilecik'te eylül ayında gerçekleşen 5 motosiklet hırsızlığı olayın tamamı çözülürken, 4şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bilecik'te eylül ayında çalınan 5 motosikleti güvenlik güçleri buldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te eylül ayında gerçekleşen 5 motosiklet hırsızlığı olayın tamamı çözülürken, 4şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde eylül ayı içerisinde üst üste gerçekleştirilen 5 motosiklet hırsızlıkları sonrası ekipler harekete geçti. Ekiplerin titiz çalışması sonrası 5 motosikletin tamamı bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli yakalanarak, adli makamlara çıkarılırken, şahıslardan birinin tutuklandığı bildirildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Konu hakkında emniyetten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın otomobil ve motosikletlerini güvenli yerlere park etmeleri, araçlarında değerli eşyalarını bırakmamaları, araçlarını bırakırken kilitli olduğundan emin olmaları ve bu tür hırsızlık olaylarıyla karşılaşılması durumunda vakit kaybetmeksizin 112 İhbar hattını arayarak bilgi verilmeleri önem arz etmektedir" denildi.