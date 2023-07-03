Bilecik'te futbol maçı hakem olmaması nedeniyle ikinci kez ertelendi
Bilecik'te bir futbol müsabakası, maçı yönetecek bir hakem olmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Bilecik’te bir futbol müsabakası, maçı yönetecek bir hakem olmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Bilecik 2. Amatör Lig’de oynanması gereken Bayırköyspor Belediyespor - Yeniköyspor müsabakası 4 Haziran pazar günü oynanması gerekirken o tarihte hakem bulunamadığı için 25 Haziran tarihine ertelenmişti. Müsabaka yine hakem olmaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi. Bilecik 2. Amatör Lig a grubun son maçı bu müsabaka sonrası şampiyon belirlenirken, B grubunda 25 Haziran günü Akpınar Spor şampiyon olup Bilecik 1. Amatör Lig’e yükselmişti.