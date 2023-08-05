Bilecik'te geleceğin hafızları yetişiyor

Osmanlı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu öğrencileri İl Müftüsü Ali Erhun’u ziyaret ettiler.

Geleceğin hafızları Osmanlı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nda yetişirken, İl Müftüsü Ali Erhun’unu ziyaretlerinde elini öptüler. Müftü Erhun öğrencilerle tek, tek ilgilenerek "Öğrencilerimizin yapmış olduğu ziyaretten memnuniyet duyuyorum. Hafız olmanın önemini bu yola çıkan öğrencilerimizle bir kez daha konuştuk ve kendilerine nasihatte bulundum. Cumamızın ve Aşure Günümüzün bizlere kardeşliği, beraberliği, bereketi getirmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Ali Erhun’ a yapılan ziyarette öğrencilere Kur’an Kursu Müdürü Erhan Yılmaz ve öğretici Hakan Kaya eşlik etti.