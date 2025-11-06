Bilecik'te genç judocular İl Şampiyonası için minderde buluştu

Bilecik'te 2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri, Judo Gençler İl Şampiyonası ile başladı.

Yusuf Eker
İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya birçok okulun katıldı. Müsabakalarda başarılı olan sporcular, 6-7 Aralık tarihlerinde Bilecik’i grup müsabakalarında temsil edecek. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Öğrencilerimizin spora olan ilgisinin artırılması ve gençlerin sportif başarılarının desteklenmesi hedefliyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik eder başarılar dilerim" dedi.

