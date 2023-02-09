Bilecik'te gıda işletmeleri denetimi yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetimi yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından kentte bulunan ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi, unlu mamuller üretimi ile pastacılık ürünleri üretimi yapan gıda işletmelerine denetim düzenledi. Yapılan denetimlerde işletmelerin; hammadden başlamak üzere son ürüne kadar olan üretim aşamalarının Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen hammadde kontrolü, üretim hijyeni, zararlı mücadelesi, son ürün kontrolü, personel hijyeni ve benzeri hususlara uygunluğu kontrol edildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 5996 sayılı kanun çerçevesinde idari yaptırım uygulandı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizdeki denetimler gerek şikâyetler, gerekse rutin olarak yapılan riske dayalı denetim sıklığı çerçevesinde yapılmaya devam edecektir” dedi.