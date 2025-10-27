Bilecik'te gıda teknolojisi öğrencileri festivale damga vurdu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri, Kızıldamlar Köyü’nde düzenlenen Kestane Kabağı Festivali’nde hazırladıkları ürünlerle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Bilecik Merkez’e bağlı Kızıldamlar Köyü’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen Kestane Kabağı Festivali, üniversite öğrencilerinin ürünleriyle renkli görüntülere sahne oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Mesut Kaplan ve öğrenciler, festivalde 21 farklı ürün hazırlayarak sergiledi. Özellikle balkabağından yapılan ekmek, cezerye, pekmez ve balkabağı tozu gibi yenilikçi lezzetler, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası da ürünlerin tanıtımına destek vererek daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Etkinlik süresince, öğrenciler hem uygulamalı becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de yerel üretim ve gastronomi kültürünü deneyimleme imkânı yakaladı. Festival, üniversite ile bölge halkı arasındaki iş birliğinin güçlenmesine de katkı sağladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancı, "Öğrencilerimizin böylesine önemli bir etkinlikte yer alması üniversitemiz ve bölge tanıtımı açısından değerli" dedi.