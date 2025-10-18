Bilecik'te gıda üretim tesisleri mercek altında

Bilecik’te gıda güvenliği ve hijyen standartlarının korunması amacıyla il genelinde denetimler yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, vatandaşlara güvenilir ve sağlıklı gıdaların ulaşması için denetimlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı doğrultusunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında faaliyet gösteren onaylı işletmeler, düzenli olarak resmi kontrollerden geçiriliyor. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin üretim, depo ve paketleme alanları detaylı biçimde incelenirken, teknik ve hijyenik şartlara uygunluk kontrol ediliyor. Gerektiğinde numune alımı yapılırken, alınan örnekler analiz edilmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Halk sağlığının korunması ve tüketiciye güvenilir gıdanın ulaştırılması için denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade edildi.