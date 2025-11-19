Bilecik'te göçmen kaçakçılığı ve hudut kapıları denetimleri sürüyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde göçmen kaçakçılığı ve hudut kapıları denetimleri yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim yaptı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Ekipler, kaçak göçmenlerin giriş çıkışlarını kontrol ederek, yasa dışı geçişlerin önüne geçmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il genelinde denetim ve uygulamalarımız aralıksız devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri önlemek" dedi.