Bilecik'te göçmen kaçakçılığına yönelik denetim

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bilecik'te göçmen kaçakçılığına yönelik denetim
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener’in talimatları doğrultusunda göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik uygulamalar yaptı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında umuma açık yerler, metruk binalar, terminal ve belirlenen diğer kontrol noktalarında ekipler tarafından incelemeler gerçekleştirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uygulamalar, kamu düzeninin korunması ve kentte huzur ile güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak sürdürülüyor. Denetimler il genelinde aralıksız devam edecek" dedi.