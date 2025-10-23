Bilecik'te güvenlik şeridini kullanan sürücüler pes dedirtti

Bilecik’te yoğun trafik nedeniyle oluşan uzun kuyrukta güvenlik şeridini kullanan sürücüler pes dedirtti.

Kent merkezinde 2 yakayı birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda ilgili kurumlarca yıkıldı. Sonradan yapılan köprüde tek şeritten kontrollü şekilde çift yönlü verilen trafikte, sabah ve akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Yoğunluk sebebiyle bazı sürücüler yolun sağındaki güvenlik şeridini kullanarak trafik ihlali yapıyor. Dakikalarca sıra beklediği için duruma tepki gösteren diğer sürücüler önlem alınmasını istedi.