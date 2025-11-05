Bilecik'te Güzel Market bağışlarında yeni uygulama

Bilecik Belediyesi’nden Güzel Market bağışlarında yeni bir uygulama dönemi başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla hizmet veren Güzel Market’te, artık yalnızca ambalajı açılmamış ve etiketli kıyafetlerin kabul edileceği duyuruldu. Konuyla ilgili olarak Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Güzel Market uygulamasının dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde hizmet veren Güzel Market ile kullanılmamış ürünleri ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temiz, güvenli ve sağlıklı ürünler ulaştırabilmek amacıyla, Güzel Market’te ambalajı açılmamış ve etiketli kıyafetler kabul edilecektir. Kullanılmış ya da ikinci el giysilerinizi ise Belediyemize ait giysi kumbaralarına bırakabilirsiniz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" dedi.