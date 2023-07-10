Bilecik'te hafızlar kampa girdi

Bilecik Müftülüğü tarafından hafızlık kurslarında öğrenim gören öğrencilere yönelik motivasyonu ve birlikteliği pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler çerçevesinde Osmanlı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencilere yönelik Bilecik’in Pazaryeri ilçesi bağlı Dereköy’de 1 haftalık kamp düzenlendi. Köy sakinlerinden Ali Osman Özcan’ın, 2011 yılında şehit olan oğlu Bilal Özcan hayrına tahsis ettiği evde kamp yapan öğrenciler, hem zihin yorgunluklarını gideriyor hem de eğitimlerine devam ediyor.

Kampı ziyaret eden İl Müftüsü Ali Erhun, öğrencilerle bir araya gelerek hafızlığın önemi hakkında bilgi verdi. Erhun, "Hafızlık çok büyük bir şeref. Rabbim sizleri sevmiş, sizleri hafızlığa layık görmüş ve sizlere böyle büyük bir şeref bahşetmiş elhamdülillah. Dünyamızın çok kirlendiği bir dönemde Allah sizlere o kadar yüce bir kapı açmış ki onun kelamını okuyorsunuz ve onun kelamını ezberliyorsunuz. Unutmayın ki dünyadaki en büyük unvan hafızlık unvanıdır. Allah katında en geçerli rütbe hafızlık rütbesidir. Bilecik Müftülüğü olarak Şehidimize Allahtan rahmet diliyor, muhterem babası Ali Osman Özcan’a hafızlarımıza tanıdığı kamp imkanı nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretlerinde Müftü Ali Erhun’a, Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik’te eşlik etti.