Bilecik'te HAP kapsamında masa başı tatbikatı yapıldı

Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hastane Acil Durum ve Afet Planı (HAP) kapsamında düzenlenen masa başı tatbikatını başarıyla tamamladı.

Başhekim ve HAP Başkanı Dt. Taha Metin’in yönetiminde gerçekleştirilen tatbikata, tüm HAP ekibi eksiksiz olarak katıldı. Tatbikat senaryosunda, bir hasta tarafından sağlık personelinin silahla rehin alınması durumunda kurumun nasıl organize olacağı üzerine çalışmalar yürütüldü. Senaryoda güvenli tahliye, iletişim ve kriz yönetimi konuları ön planda tutuldu. Acil durumlarda personel güvenliği, hızlı müdahale, kurumlar arası iş birliği ve malzeme-ekipman temini gibi konulara hazırlıklı olmayı amaçlayan tatbikat, planlandığı şekilde başarıyla tamamlandı.

Yetkililer, bu tür çalışmaların kurumun afet ve acil durumlara karşı daha etkin ve organize olmasını sağladığını vurguladı.